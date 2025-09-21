پخش زنده
کانون فرهنگی و هنری مساجد مهاباد موفق به کسب رتبه برتر کانونهای اهل سنت در جنوب آذربایجان غربی شد و در مراسم اختتامیه طرح طراوت مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آیین اختتامیه اوقات فراغت ۱۴۰۴ با عنوان طرح ملی «طراوت» در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد برگزار شد. در این مراسم، از برترینهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تقدیر به عمل آمد.
شرکتکنندگان در این برنامه، کسب دانش و تجربه در کلاسهای فرهنگی و آموزشی را از نکات برجسته حضور خود در کانونها عنوان کردند.
کانونهای مساجد با نقش مهمی که در غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در محلات دارند، توانستهاند جایگاه ویژهای در جامعه محلی پیدا کنند. بیش از ۱۱۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد مهاباد فعالیت میکنند که کانون فرهنگی و هنری مساجد مهاباد موفق به کسب رتبه برتر کانونهای اهل سنت در جنوب استان آذربایجان غربی شده است.
این مراسم با حضور فعالان کانونهای مساجد و مسئولان فرهنگی برگزار و ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، بر اهمیت استمرار فعالیتهای فرهنگی در تقویت و پرورش نسل جوان تاکید شد.