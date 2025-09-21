پخش زنده
نشست شورای دهلران با محوریت آغاز سال تحصیلی جدید و گرامی داشت برنامههای هفته دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار ویژه دهلران با تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس گفت: دفاع مقدس رویدادی ارزشی در تاریخ این نظام مقدس و فرصت مغتنمی برای تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
مراد یگانه اضافه کرد: بازگشایی مدارس هم از رویدادهای مهم آموزشی است و همه باید در کنار فعالان این عرصه باشند.
وی بر لزوم تعامل و همکاری دستگاهها برای این دو مناسبت تاکید کرد و افزود: ارتقاء کیفیت آموزشی و نظارت باید جدی گرفته شود و ادارات برنامههای خود را برای دفاع مقدس اعلام کنند.
یگانه از برگزاری رژه خودرویی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت: همایش پیاده روی خانوادگی از دیگر برنامهها است.
فرمانده سپاه ناحیه دهلران نیز با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: امسال چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس است و تبیین دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای آنها از موضوعات مهم است.
سرهنگ پاسدار علی مرغزاری افزود: مدیران و کمیتههای دفاع مقدس در شهرها و بخشها با رویکرد تبیینی پای کار بیایند.
وی با اشاره به این که ویژه برنامههای متنوعی در هفته دفاع مقدس اجرا میشود، افزود: یادوارههای شهدا، دیدار با خانواده شهدا، همایشهای تبیینی، مسابقات فرهنگی، ورزشی، نمایشگاههای فرهنگی، هنری، ویژه برنامه سید مقاومت، سید حسن نصرالله، اردوهای راهیان نور و فصاسازی فرهنگی و تبلیغی از جمله این برنامهها است.