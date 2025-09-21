مهاباد آماده می‌شود تا با اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی، هفته دفاع مقدس را گرامی بدارد؛ برنامه‌هایی که از رزمایش فرهنگی تا میز خدمت در مناطق محروم را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ وحید خلیلی، دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس مهاباد، از برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی در این هفته خبر داد. این برنامه‌ها مطابق با روزشمار رسمی هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

از جمله برنامه‌های مهم هفته، می‌توان به رزمایش فرهنگی معنوی «رهروان شهدا» در اولین روز هفته، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با آغاز سال تحصیلی و غبارروبی و عطر افشانی و تجدید بیعت با شهدا اشاره کرد.

همچنین یادواره‌های شهدای دفاع مقدس در روستا‌ها و خود شهرستان برگزار خواهد شد و مسابقات ورزشی بومی و محلی به همراه میز خدمت با حضور مسئولان در مناطق محروم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

در طول هفته، اکیپ پزشکی با همکاری بسیج جامعه پزشکی و شبکه بهداشت مهاباد به مناطق مختلف اعزام می‌شود تا خدمات درمانی ارائه دهد.

سلسله نشست‌های تبیینی با موضوعات سواد رسانه‌ای و هویت اسلامی زن مسلمان با عنوان «بانوی تمدن‌ساز»، کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و یادواره شهدای اقتدار نیز از برنامه‌های فرهنگی مهم این هفته است.