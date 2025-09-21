به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان، مسئول کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» گفت: کاروان دریایی صمود متشکل از ده‌ها قایق از کشور‌های اروپایی و آمریکایی به سمت سواحل غزه در حرکت است و هدف آن شکستن محاصره این سرزمین مظلوم است.

حجت الاسلام مسلم وافی افزود: در حمایت از این اقدام شجاعانه، کاروان خودرویی یاران صمود در کشورمان تشکیل شده و حرکت خود را از تهران آغاز کرده است. این کاروان مردمی پس از عبور از استان‌هایی همچون قم وارد خوزستان شده و سپس مسیر خود را به سوی آبادان، دیگر شهر‌های کشور به صورت دریایی ادامه داده و نهایتاً به بندر خواهد رسید.

وی همچنین از پیگیری برای تشکیل کاروان دریایی آسیایی صمود خبر داد و از همه مردم خواست برای سلامتی و موفقیت اعضای کاروان صمود جهانی و کشورمان که به این حرکت جهانی ملحق می‌شوند، دعا کنند.