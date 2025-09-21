پخش زنده
در چهارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تیم شاهین خزر رودسر به مصاف تیم هدف سمنان رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عصر امروز تیم شاهین خزر رودسر در سمنان میهمان تیم هدف این شهر بود که این دیدار در وقت قانونی ۳-۳ مساوی شد.
اما در ضربات پنالتی ۶ بر ۳ تیم شاهین خزر رودسر بازی را واگذار کرد.
همچنین در دیگر دیدار این هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم ملوان بندر انزلی در مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم چادر ملو اردکان رفت که ملوان با نتیجه ۴ بر یک پیروز میدان شد.