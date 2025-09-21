علیرضا مهمدی، فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان، نشان نقره وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار پایانی وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب میان علیرضا مهمدی ملی پوش ایذه‌ای تیم ملی کشورمان و الکساندر کوماروف از صربستان برگزار شد.

در این رقابت جوان فرنگی کار خوزستانی تیم کشورمان با نتیجه نزدیک ۴ -۳ مقابل حریف صرب خود شکست خورد و نشان نقره مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرد.

پیش از این فرنگی کاران خوزستانی امین میرزا زاده و سعید اسماعیلی نشان طلا، پیام احمدی، نشان نقره، سید دانیال سهرابی نشان برنز و علیرضا عبدولی مقام پنجم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرده بودند.