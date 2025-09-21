پخش زنده
امروز: -
بسیاری از ماهیگیران ونزوئلایی برای طرح ملی دفاع از سواحل ونزوئلا اعلام آمادگی میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ماهیگیریان ونزوئلایی با اعلام بسیج عمومی در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و سواحل ونزوئلا ضمن طی کردن آموزشهای نظامی اعلام کردند در برابر تهاجم هر دشمن خارجی ایستادگی خواهند کرد.
ماهیگیران و فعالان صنایع شیلات ونزوئلا با اعلام این همبستگی سراسری خاطر نشان کردند زنان و مردان ماهیگیر به نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اطمینان میدهند که از حاکمیت دریای کارائیب، حاکمیت سواحل و آبهای خود و حاکمیت حق تعیین سرنوشتشان دفاع میکنند.
وزیر قدرت مردمی ونزوئلا در خصوص حمایت و پشتیبانی ماهیگیران گفت: ماهیگیران مانند سایر قشرهای کشور آموزشهای لازم را طی میکنند و با اتحاد و همبستگی ماموریتهای ابلاغی از سوی فرمانده هان نظامی در صورت هر تهاجمی را انجام خواهند داد.
به گفته یکی از استانداران ساحلی ونزوئلا هر قایق به عنوان یک پادگان در نظر گرفته شده که از حاکمیت دریایی و حق ماهیگیری ملی دفاع میکند و این میراث جاودانه مردم ونزوئلاست.
یکی از سخنگویان ماهیگیران نیز تأکید کرد که تجاوزها و تهدیدهای امریکا علیه ونزوئلا غیرقابل قبول است، کشور من دارای ملتی صلح طلب و عاشق زندگی مسالمت آمیز به دور از هرگونه تهدید و تجاوزی است، اما در صورت نیاز همه ما از کشورمان دفاع خواهیم کرد.