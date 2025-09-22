به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازدید از تالارهای هشتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر برای عموم علاقه‌مندان رایگان خواهد بود.

عکاس : محمد وحدتی