موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازدید از تالارهای هشتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر برای عموم علاقه‌مندان رایگان خواهد بود.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۰۸:۰۶
برچسب ها: دفاع مقدس ، هفته دفاع مقدس ، موزه دفاع مقدس
