یگانهایی از نفربرهای نظامی ارتش ونزوئلا در خیابانهای کاراکاس رژه رفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نفربرهای نظامی ارتش به همراه موتورسواران مسلح در این رژه، آمادگی و قدرت دفاعی خود را در خیابانهای پایتخت به نمایش گذاشتند.
به گفته فرماندههای ارتش، این رژهها با هدف انجام تمرینهای نظامی، اعلام آمادگی کامل و نشان دادن قدرت دفاعی یگانهای مختلف با پشتیبانی مردمی به دشمنان میباشد.
نیروهای حاضر در این رزمایش ضمن اعلام آمادگی برای روبهرو شدن باهرگونه تهدید و تهاجم دشمنان خارجی، حضور و پشتیبانی مردمی از نیروهای مسلح را باعث دلگرمی و افزایش روحیه دفاعی در سراسر کشور دانسته و خاطرنشان کردند همه اقشار ونزوئلا با هرگونه تهدید با قدرت مقابله خواهند کرد.
به گفته فرمانده هان نظامی اجرای رزمایشها و رژههای گوناگون با هدف افزایش تواناییها و به روز شدن نیروهای مسلح در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.