به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ارسلان شکری، در ششمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان غربی گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ما در حوزه راهداری، ارتقای ایمنی محور‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خیز است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تاکنون از مجموع ۸۲ نقطه پرتصادف شناسایی‌شده در استان، ۵۴ نقطه رفع و ۲۸ نقطه دیگر در دست اقدام قرار دارد.

شکری افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، اقدامات گسترده‌ای در حوزه ایمنی راه‌ها انجام شده است که از جمله می‌توان به خط‌کشی ۲۸۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی، نصب ۳۰۰۰ عدد علائم کامپوزیتی، اجرای شیار لرزاننده به طول ۶۰ کیلومتر و رفع افتادگی شانه‌ها در ۴۵۰ کیلومتر از راه‌ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش روستایی نیز ۹۳ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی در شهرستان‌های مختلف از جمله سردشت، خوی، چالدران، بوکان و پیرانشهر اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تلاش ما این است که با اجرای طرح‌های ایمنی، ساماندهی ورودی شهرها، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی و همچنین آموزش کاربران جاده‌ای، شرایطی فراهم کنیم که مردم عزیز استان دیگر شاهد حوادث تلخ و ناگوار در جاده‌ها نباشند.