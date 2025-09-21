تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران، به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۷ تا ۳۰ شهریور در زاگرب کرواسی برگزار شد که در پایان برای تیم ایران؛ سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در رده بندی تیمی، ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه بعنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این قهرمانی در حالی بدست آمد که تیم ملی کشتی آزاد نیز در این مسابقات بعنوان قهرمانی دست یافته بود و یک شب تاریخی برای کشتی ایران در جهان رقم خورد؛ چراکه ۲ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران همزمان در رقابت‌های جهانی بعنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم؛ پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب واختانگ لولویا از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم؛ علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف کره شمالی، احمدی وفا حذف شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم؛ محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل سرگئی املین از روسیه با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم؛ سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حسرت جعفراف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم؛ سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت. سهرابی در این گروه با نتیجه ۹ بر صفر و ضربه فنی گور خاچاتریان از ارمنستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی با نتیجه ۸ بر صفر مری مایولیتکانوف از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

در مبارزه سهرابی با حریف فرانسوی پزشکان در باندپیچی چانه نماینده کشورمان کم کاری کردند تا با ادامه خونریزی وقت ۴ دقیقه قانونی برای درمان به پایان برسد. همچنین داوران ضربه‌های سر غانم فرانسوی به نماینده کشورمان که باعث خونریزی از ناحیه چانه و ابرو شد نادیده گرفتند و حتی یک اخطار به او ندادند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم؛ علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله در مصاف با مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان ۵ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب احمت ایلماز از ترکیه شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم؛ غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم؛ علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ از سد دیوید لوسنزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم؛ محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ از سد آرتور سارگسیان از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم؛ امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۲ داریوز ویتک از مجارستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- واختانگ لولویا (گرجستان) ۲- پیام احمدی (ایران) ۳- الدانیز عزیزلی (آذربایجان) و هویینگ شی (چین)

۶۰ کیلوگرم: ۱- آدیوس سلطانگالی (قزاقستان) ۲- علیشیر گانیف (ازبکستان) ۳- سی یونگ ری (کره شمالی) و هراچیا پوقوسیان (ارمنستان) ... ۱۷- علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: ۱- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۲- هانجائه چونگ (کره جنوبی) ۳- محمدمهدی کشتکار (ایران) و ویتالی اریومنکو (مولداوی)

۶۷ کیلوگرم: ۱- سعید اسماعیلی (ایران) ۲- حسرت جعفراف (آذربایجان) ۳- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و دانیل آگایف (روسیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- الویو غنی زاده (آذربایجان) ۲- ابراهیم غانم (فرانسه) ۳- سید دانیال سهرابی (ایران) و عبداله علی اف (ازبکستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- مالخاس آمویان (ارمنستان) ۲- نائو کوساکا (ژاپن) ۳- احمت ایلماز (ترکیه) و روبرت فریتش (مجارستان) ۵- علیرضا عبدولی (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- گلا بولکوادزه (گرجستان) ۳- کارلو کودریچ (کرواسی) و تایزو یوشیدا (ژاپن)

۸۷ کیلوگرم: ۱- الکساندر کوماروف (صربستان) ۲- علیرضا مهمدی (ایران) ۳- میلاد علیرضایف (روسیه) و آسان ژانیشوف (قرقیزستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (یران) ۲- آرتور سارگسیان (ارمنستان) ۳- کریل ماسکوویچ (بلاروس) و مرواد احمدیف (آذربایجان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران) ۲- داریوش ویتک (مجارستان) ۳- الیاس کوسمانن (فنلاند) و پاول هلینچیوک (بلاروس)

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۸۰ امتیاز ۲- آذربایجان ۸۹ امتیاز ۳- ازبکستان ۷۲ امتیاز ۴- گرجستان ۶۵ امتیاز ۵- ارمنستان ۶۳ امتیاز ۶- قزاقستان ۵۷ امتیاز ۷- مجارستان ۵۷ امتیاز ۸- صربستان ۴۵ امتیاز ۹- قرقیزستان ۴۵ امتیاز ۱۰- اوکراین ۴۲ امتیاز