به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طی شش ماه گذشته و در پی برگزاری چهار جلسه کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات مهمی در راستای مدیریت جمع‌آوری و عرضه این محصول به انجام رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با اشاره به تصویب و اجرای شیوه‌نامه صدور مجوزهای موقت پنج‌ماهه برای مراکز جمع‌آوری سیب زیر درختی گفت: این اقدام با هدف ساماندهی فعالیت‌ها، جلوگیری از ایجاد مراکز غیرمجاز و همچنین حمایت از کشاورزان و باغداران منطقه صورت گرفته است.

وی افزود:در این مدت، ۶۳ اخطار کتبی به مراکز فاقد مجوز صادر و همزمان، بازدیدهای مستمر از مراکز مجاز در دستور کار قرار گرفته است تا روند جمع‌آوری و عرضه محصول با ضابطه و نظارت دقیق همراه باشد.

بر اساس تصمیمات اخیر کارگروه، از روز شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، اکیپ نظارتی شهرستانی با ترکیب نمایندگانی از فرمانداری، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، راهداری، شهرداری و اتاق اصناف فعالیت خود را در مناطق مختلف شهرستان آغاز خواهد کرد. مأموریت این اکیپ‌ها، رصد فعالیت مراکز جمع‌آوری و برخورد قانونی با متخلفان و واحدهای غیرمجاز است.

مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کردند: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد انضباط در بازار سیب زیر درختی، صیانت از حقوق کشاورزان و ارتقای کیفیت عرضه این محصول در سطح شهرستان است.