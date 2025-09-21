پخش زنده
نخستین جلسه ستاد انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به ریاست استاندار برگزار شد. استاندار ایلام در این جلسه گفت: دستگاهها باید زیرساختهای فنی مرتبط با انتخابات را تقویت و تکمیل کنند.
احمد کرمی تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم و سلامت فرآیند رأیگیری، اولویت اصلی هیئتهای اجرایی است.
کمیته فناوری و زیرساخت ستاد انتخابات نیز موظف شد تا طی دو هفته آینده، گزارش نهایی خود را درباره رفع مشکلات ارائه کند.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار میشود.