معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب از آغاز برداشت محصول پیاز از اراضی زیر کشت این محصول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛میاندوآب رضا مقدم با اعلام این خبر افزود: امسال یک هزار و ۲۲۷ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندوآب به کشت محصول پیاز اختصاص یافت و پیش بینی می‌شود بیش از ۶۸ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وی خاطر نشان کرد: در راستای پایداری تولیدات بخش کشاورزی و مدیریت مصرف بهینه آب در تولید محصول پیاز، ۱۰۰ درصد مزارع پیاز این شهرستان به نوار آبیاری تیپ مجهز شد.