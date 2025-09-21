بوکان میزبان بیش از یک هزار برنامه پرشور در هفته دفاع مقدس خواهدبود
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان از برگزاری ۱۸۶ عنوان برنامه اصلی با بیش از ۱هزار ۱۴ ریز برنامه مختلف در سطح شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سرهنگ سعیدی ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس افزود: شاهد ۴۵ سال اقتدار، مقاومت و شجاعت مردم در مقابل نظام سلطه بودیم و این پایداری شکوهمند و غرورآفرین ملت ایران نظام سلطه را دچار تزلزل کرده است.
سعیدی با اشاره به اینکه برنامههای امسال هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم» برگزار میشود، گفت: مردم شهرستان بوکان طی ۴۵ سال گذشته ثابت کردند پای دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام ایستادهاند.
فرمانده سپاه بوکان اظهارداشت: مردم ولایتمدار و انقلابی بوکان با تقدیمکردن ۳۷۵ شهید والامقام طی ۴۵ سال گذشته ثابت کردهاند که پای آرمانهای انقلاب ایستاده و خواهند ایستاد
وی از برگزاری بیش از هزار برنامه متنوع و مختلف در قالب ۱۸۶ عنوان برنامه اصلی و ۱ هزار ۱۴ ریز برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان بوکان خبر داد و افزود: این برنامهها با همکاری و همراهی امام جمعه و فرماندار محترم، شهردار و شورای شهر در سطح شهر و روستا، اعضای شورای اداری، اصناف، بازاریان، جامعه ورزشی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
سهراب سعیدی ادامه داد: برگزاری همایش پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، همایش بزرگ روحانیون و ماموستاها، رژه خودرو، برگزاری یادوارههای شهدا، دیدار با امامجمعه، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با متنفذان، نواختن زنگ ایثار و مقاومت و برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی از مهمترین برنامههای این هفته در بوکان خواهد بود.
وی عنوان کرد: برگزاری جشنوارههای مختلف، تشکیل مجامع تربیتی صالحین، برگزاری مراسم شبشعر و خاطرهگویی در حوزه دفاع مقدس، کارگاههای آموزشی، اعزام اکیپهای درمانی، ویزیت رایگان، برپایی ایستگاه سلامت، اعزام گروهای جهادی به روستاها، شرکت در نمازجمعه، پخش شربت و شیرینی در سطح مدارس و معابر اصلی شهر، تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، اجرای پویش کتابخوانی در راه فتح قلهایم، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و چندجانبه از دیگر برنامه این هفته خواهد بود که در این شهرستان برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه بوکان در ادامه افزود: جدای از این برنامهها، برگزاری جلسات جهاد تبیین، دیدار با خانوادههای معظم شهدا ایثارگران و جانبازان در قالب رزمایش رهروان شهدای ۳ و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز از برنامه دیگر هفته دفاع مقدس در بوکان خواهد بود که با مشارکت، حوزههای و پایگاههای بسیج، شورای اداری و شورا، شهرداری، بسیجیان، مردم ولایتمدار و همه ارگانها و اقشار مختف در سطح شهر برگزار خواهد شد.