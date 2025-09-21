به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ سعیدی ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس افزود: شاهد ۴۵ سال اقتدار، مقاومت و شجاعت مردم در مقابل نظام سلطه بودیم و این پایداری شکوهمند و غرورآفرین ملت ایران نظام سلطه را دچار تزلزل کرده است.

سعیدی با اشاره به اینکه برنامه‌های امسال هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» برگزار می‌شود، گفت: مردم شهرستان بوکان طی ۴۵ سال گذشته ثابت کردند پای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه بوکان اظهارداشت: مردم ولایت‌مدار و انقلابی بوکان با تقدیم‌کردن ۳۷۵ شهید والامقام طی ۴۵ سال گذشته ثابت کرده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب ایستاده و خواهند ایستاد

وی از برگزاری بیش از هزار برنامه متنوع و مختلف در قالب ۱۸۶ عنوان برنامه اصلی و ۱ هزار ۱۴ ریز برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان بوکان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با همکاری و همراهی امام جمعه و فرماندار محترم، شهردار و شورای شهر در سطح شهر و روستا، اعضای شورای اداری، اصناف، بازاریان، جامعه ورزشی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

سهراب سعیدی ادامه داد: برگزاری همایش پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، همایش بزرگ روحانیون و ماموستا‌ها، رژه خودرو، برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار با امام‌جمعه، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با متنفذان، نواختن زنگ ایثار و مقاومت و برگزاری رقابت‌های مختلف ورزشی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته در بوکان خواهد بود.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره‌های مختلف، تشکیل مجامع تربیتی صالحین، برگزاری مراسم شب‌شعر و خاطره‌گویی در حوزه دفاع مقدس، کارگاه‌های آموزشی، اعزام اکیپ‌های درمانی، ویزیت رایگان، برپایی ایستگاه سلامت، اعزام گرو‌های جهادی به روستاها، شرکت در نمازجمعه، پخش شربت و شیرینی در سطح مدارس و معابر اصلی شهر، تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، اجرای پویش کتاب‌خوانی در راه فتح قله‌ایم، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و چندجانبه از دیگر برنامه این هفته خواهد بود که در این شهرستان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه بوکان در ادامه افزود: جدای از این برنامه‌ها، برگزاری جلسات جهاد تبیین، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا ایثارگران و جانبازان در قالب رزمایش رهروان شهدای ۳ و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز از برنامه دیگر هفته دفاع مقدس در بوکان خواهد بود که با مشارکت، حوزه‌های و پایگاه‌های بسیج، شورای اداری و شورا، شهرداری، بسیجیان، مردم ولایت‌مدار و همه ارگان‌ها و اقشار مختف در سطح شهر برگزار خواهد شد.