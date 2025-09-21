به ریاست استاندار آذربایجانغربی؛
برگزاری جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه
جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه عصر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات ملی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی برای ارائه راهکارهای علمی و پایدار تأکید کرد.
در این جلسه آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرحهای انتقال آب، مدیریت منابع آبی و پروژههای ستاد احیا مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صرفهجویی مصرف آب در بخش کشاورزی و تکمیل پروژههای در دست اجرا ارائه و مقرر شد دستگاههای مرتبط زمانبندی مشخصی برای پیشبرد طرحها ارائه کنند.