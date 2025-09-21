به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر پایانه مرزی تمرچین اظهار کرد: در این مدت نزدیک به دو هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز تمرچین عبور کرده‌اند.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل باری نیز بیش از ۳۹ هزار دستگاه ناوگان از این پایانه تردد کرده‌اند که شامل ۱۸ هزار و ۳۲۵ دستگاه ورودی و نزدیک به ۲۱ هزار دستگاه خروجی بوده است.

رضایی ادامه داد: در حوزه مسافری نیز طی این مدت بیش از ۶۷۰ هزار و ۶۷۵ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳۵ درصد رشد داشته است. از این تعداد، بیش از ۳۳۶ هزار نفر وارد کشور و بیش از ۳۳۴ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: جابه‌جایی این تعداد مسافر توسط دو هزار و ۱۸۹ دستگاه ناوگان مسافربری انجام شده و پایانه مرزی تمرچین پس از پایانه رازی، رتبه دوم تردد مسافری استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر پایانه مرزی تمرچین در پایان گفت: اقدامات اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در ایمن‌سازی و بهسازی مسیر‌های منتهی به این پایانه نقش مهمی در افزایش حجم تردد در این بازه زمانی داشته است.