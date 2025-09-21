تردد دو هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین در پنجماهه نخست سال جاری
مدیر پایانه مرزی تمرچین از رشد چشمگیر تردد ترانزیتی در این گذرگاه مرزی طی پنجماهه نخست سال جاری خبر داد.
وی افزود: در بخش حملونقل باری نیز بیش از ۳۹ هزار دستگاه ناوگان از این پایانه تردد کردهاند که شامل ۱۸ هزار و ۳۲۵ دستگاه ورودی و نزدیک به ۲۱ هزار دستگاه خروجی بوده است.
رضایی ادامه داد: در حوزه مسافری نیز طی این مدت بیش از ۶۷۰ هزار و ۶۷۵ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی تمرچین تردد کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳۵ درصد رشد داشته است. از این تعداد، بیش از ۳۳۶ هزار نفر وارد کشور و بیش از ۳۳۴ هزار نفر از کشور خارج شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: جابهجایی این تعداد مسافر توسط دو هزار و ۱۸۹ دستگاه ناوگان مسافربری انجام شده و پایانه مرزی تمرچین پس از پایانه رازی، رتبه دوم تردد مسافری استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر پایانه مرزی تمرچین در پایان گفت: اقدامات ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان در ایمنسازی و بهسازی مسیرهای منتهی به این پایانه نقش مهمی در افزایش حجم تردد در این بازه زمانی داشته است.