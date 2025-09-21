مربی تیم فوتبال استقلال گفت: اعتماد ما از آقاسی سلب شده است؛ ممکن است وی در بازی بعدی ما نباشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نونو مورایس، مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از دیدار با پیکان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، اظهار داشت: بابت نتیجه ناراحت هستیم. به دروازه‌بان تیم حریف تبریک می‌گویم و بهترین عملکرد خود را داشت. به خاطر او امروز بازی را نبردیم.

وی افزود: به بازیکنان خود افتخار می‌کنیم که جنگیدند. گل اول بازی زمانی به ثمر رسید که تیم عصبی بود ولی ظرفیت بازگشت داشتیم. فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم که بازی را ببریم. در این سطح نباید اشتباهی مانند اشتباهات عارف آقاسی داشته باشیم. او بازیکن تیم ملی است و به او فرصت زیادی دادیم، اما در همه گل‌هایی که خوردیم او نقش داشته است.

مورایس گفت: اعتماد ما از آقاسی سلب شده است. باور داریم در مسیر خوبی هستیم. تیم ما خوب فوتبال بازی می‌کند و فرصت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. تیمی مانند استقلال نباید اینگونه گل بخورد.

مربی استقلال افزود: ما روی اشتباه فردی گل می‌خوریم. به همه بازیکنان ایمان داریم و سن آنها مهم نیست. بهترین کار را برای تیم باید انجام دهیم. شرایط روحی بهتری داریم و عملکرد و رفتار بازیکنان خوب بود و تلاش کردند. با شور بازی کردند و بهترین عملکرد خود را داشتند و بیشتر از حدِ انتظار کار کردیم که ببریم. در شرایط حساسی هستیم. متاسفانه گل‌های ساده‌ای را دریافت می‌کنیم.

وی گفت: فوتبال مانند یک گوله برف است و اگر ببرید جو خیلی خوب است. زمانی که بر اثر اشتباه گل می‌خورید همه صحبت می‌کنند. جو خیلی خوبی در تمرینات داریم و خیلی خوب تلاش می‌کنند. ممکن است که عارف آقاسی در بازی بعدی ما نباشد.

مورایس افزود: مربی ما را خوب می‌شناسید. او جنگنده است. هیچوقت تسلیم نمی‌شود. هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. بازیکنان ایرانی را خوب می‌شناسند و در مسیر خوبی هستیم. هواداران را می‌فهمیم ولی باید قبول کنیم که خیلی بابت این وضعیت ناراحت هستیم. از هواداران می‌خواهیم که تیم را حمایت کنند. باید ایمان داشته باشیم که ما همه تلاش خود را برای خوشحالی آنها می‌کنیم.