به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پس از دیدار با استقلال در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، اظهار داشت: ابتدا به مردم شریف ایران بابت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در جهان تبریک می‌گویم.

وی افزود: شروع فوق العاده‌ای داشتیم و موقعیت‌های متعددی خلق کردیم. می‌دانستیم این بازی برای استقلال حکم مرگ و زندگی را دارد و این استقلال، خطرناک‌ترین نسخه استقلال است. از دقیقه یک به دنبال حمله بودیم و موقعیت گل داشتیم. کاملا برتر در زمین بازی بودیم، اما اتفاقات عجیب و غریب افتاد. اینقدر خسته هستم بابت این موضوع که نمی‌توانم صحبت کنم.

دقیقی گفت: بازیکن من سر می‌خورد و توپ به دستش می‌خورد و سپس توپ به الحدادی می‌رسد. شاید باید آن بررسی می‌شد، اتفاق بعدی مصدومیت جعفری بود که برای چند دقیقه بینایی خود را از دست داد و در بیمارستان است. گل اول را پس از پایان دقایق اضافه خوردیم. نیمه دوم شروع فوق‌العاده بود و استقلال با بازیکنان خوبی که داشت، این نتیجه کسب شد.

سرمربی پیکان افزود: طاهری، توکلی، گوهری و انتظاری کارت زرد گرفتند. دوربین‌های دیگر را بررسی کنند و اگر اشتباه کردند عذرخواهی کنند. هفته گذشته پنالتی ما را نگرفتند، اما کمیته داوران می‌گوید درست است. امروز هم صحنه را کامل بررسی کنند. آیا باقری دستش در حالت غیرعادی بوده؟ اگر کارشناسان گفتند درست است که ما عذرخواهی می‌کنیم. آقای حیدری جزو داوران خوب ایران است. باشگاه استقلال شرایطی دارد که اگر من هم باشم شرایط را مدیریت می‌کنم. اگر این اتفاقات در بازی امروز نمی‌افتاد تا دقیقه ۹۰ حمله می‌کردیم.

وی گفت: تغییر سیستم دادیم و حیف شد که با این شرایط پیروز نشدیم. تیم من هیچوقت وقت تلفی نکرده، اما گوهری به من گفت که درد دارد. اصلا ضد فوتبال نبودیم و قبول ندارم. کدام ضد فوتبال؟ اگر بازیکن من اخراج نمی‌شد این اتفاقات رخ نمی‌داد.

دقیقی افزود: فوتبال ما پرس از بالا است، اگر نفر کم بیاورید توپ در می‌آید. بازیکنان فشار آوردند و مثمر ثمر بود، اما اگر بازیکن کم باشد پرس می‌شکند. وظیفه من تحلیل شرایط استقلال نیست و با افتخار سرمربی پیکان هستم. در شمس‌آذر و خیبر بهترین نتیجه را گرفتیم. می‌گویند قرارداد الحدادی دو میلیون یورو است که کل بودجه ما است. افشین صادقی قراردادش ۲۵۰ میلیون است. تیم‌های بزرگ با بودجه‌های بالا نتیجه نمی‌گیرند و در نهایت مربی ایرانی به کار گرفته نمی‌شود.

سرمربی پیکان گفت: ساپینتو در شرایط جنگی به ایران آمد و من او را دوست دارم. او باوجود و باوقار است، دوستی می‌گفت براساس نیاز نبوده است، اما برخی بازیکنان نمی‌توانند یقه باقی بازیکنان را بگیرند. بازیکنان باتجربه خوبی داریم، تمام نیمکت ما جوان هستند و تعامل خوبی با باشگاه داریم.