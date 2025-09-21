تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل قطر به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران امشب (۳۰ شهریور) برای سرگروهی گروه دوم از دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قطر رفت و باز هم مقتدرانه به پیروزی رسید تا به عنوان صدرنشین به نیمه‌نهایی برود.

تیم هندبال ایران که پیش از این صعود خود را به نیمه‌نهایی قطعی کرده بودند، امشب نیز با نتیجه ۲۵-۴۶ و ۲۱ اختلاف گل به پیروزی رسیدند تا با ۳ برد دلنشین در دور دوم نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا و شش برد در مجموع مسابقات به عنوان یکی از مدعیان پا به نیمه‌نهایی بگذارند.

قطر نیز با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی نیمه‌نهایی و حریف کره‌جنوبی شد که امروز با عربستان به تساوی رسید.

در آخرین بازی امشب بحرین مقابل چین تایپه به میدان می‌رود و احتمالا بحرین با شکست حریفش در نیمه‌نهایی حریف تیم هندبال کشورمان شود.

مسابقات مرحله نیمه‌نهایی سه‌شنبه اول مهر برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و تا سوم مهر ماه ادامه دارد.