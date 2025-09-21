به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زینب اسدی افزود: این طرح علاوه بر تعویض خطوط قدیمی، شامل بازسازی کامل منهول‌ها نیز می‌شود و با هدف ارتقاء ایمنی، افزایش ظرفیت و پایداری شبکه در حال اجراست.

مدیر امور بهره‌برداری فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: در حدود ۱۳ هزار متر طول شبکه فاضلاب کیش است که قدمت آن به چند دهه قبل بر می‌گردد و به دلیل فرسودگی، در برخی نقاط دچار نشست و ریزش می‌شوند و این شرایط موجب بروز گرفتگی‌های مکرر در شبکه شده و بر اساس استاندارد‌های موجود، زمان بهسازی و تعویض این خطوط فرا رسیده است.

او افزود: تاکنون در حدود ۳ هزار متر طول از شبکه فاضلاب شهر با لوله‌های جدید تعویض شده و با توجه به ضرورت انجام این طرح برای کل سطح جزیره، عملیات جایگزینی شبکه‌های قدیمی شروع شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده کل شبکه به‌روز شود.

اسدی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت این طرح، به‌روزرسانی کامل منهول‌ها است که باعث افزایش استحکام و پایداری شبکه می‌شود.

او افزود: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر طول عملیات شامل حفاری، لوله‌گذاری، اصلاح شیب و هم‌ترازی لوله‌ها و پرکردن و تثبیت بستر انجام شده است. اسدی گفت: اجرای شبکه فاضلاب جزو سخت‌ترین طرح‌های عمرانی است و با توجه به جریان فاضلاب، امکان توقف آن هم وجود ندارد.

مدیر امور بهره‌برداری فاضلاب شرکت عمران، آب و خدمات کیش، خاطرنشان کرد: امیدواریم در چند روز آینده سه هزار متر طول تکمیل و تحویل شود.