تصویب پاداش مدال آوران ایران در رقابتهای جهانی وزنه برداری
پاداش مدالآوران ایران در رقابتهای جهانی وزنهبرداری ۲۰۲۵ در هیئت رئیسه فدراسیون تایید شد.
با تصویب هیئت رئیسه؛ به مدال طلای مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به همراه ۴۰ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی سال بعد، نقره مجموع ۶۰۰ میلیون تومان به همراه ۲۰ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی بعد و برنز مجموع ۴۰۰ میلیون تومان به همراه ۱۵ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی بعد پرداخت خواهد شد.
نفراتی که بتوانند رکورد جهان را جابه جا کنند ۵۰ درصد پاداش طلای مجموع را دریافت میکنند.
به تک مدالها نیز ۵۰ درصد پاداش مجموع آن مدال پرداخت میشود.
وزنه بردارانی که موفق به کسب مدال نشوند، اما جایگاه و امتیاز کسب شده آنها در رده بندی تیمی تاثیرگذار باشد پاداش دریافت میکنند.
رقابتهای جهانی وزنهبرداری از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز میشود.