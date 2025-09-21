رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از استاندار آذربایجان شرقی به دلیل آغاز پروژه تهیه و تدوین تاریخ شفاهی آذربایجان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیرخانی در جریان سفر به تبریز و معارفه مسعود برزگر جلالی به عنوان مدیر اسناد ملی شمال غرب کشور با ابراز قدردانی از تصمیم استاندار آذربایجان شرقی برای تدوین تاریخ شفاهی آذربایجان گفت: این پروژه از سال‌ها قبل باید آغاز می‌شد که اینک به همت استاندار آذربایجان شرقی به شیوه جدیدی که می‌تواند الگویی برای کشور باشد، با پای کار آوردن همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها آغاز شده است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح مهم فرهنگی و اسنادی طلیعه امیدوار کننده‌ای برای ثبت و ضبط تاریخ گهربار آذربایجان که در سینه‌های بزرگان این دیار نهفته است خواهد بود.

وی ادامه داد: طرح تهیه و تدوین تاریخ شفاهی آذربایجان پروژه‌ای بسیار مهم و ارزشمند است و کجا بهتر از تبریز و آذربایجان که شروع کننده این پروژه مهم با این شکل جدید باشد؛ از خداوند متعال برای ایشان و همکارانشان آرزوی توفیق الهی در اجرای این کار مهم فرهنگی مسئلت می‌نمایم.