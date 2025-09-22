مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت : راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر تا فردا به دلیل ایمنی و احتمال رانش کوه مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان در ارتباط تلفنی با خبر شبانگاهی شبکه باران با اشاره به اینکه شهرستان آستارا با ۲۲۰میلی متر بیشترین بارش‌ها را به خود اختصاص داده است گفت: فردا ارزیابان بنیاد مسکن میزان خسارت این شهرستان را برآورد خواهند کرد.

محمدعلی ویشکایی همچنین افزود: راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر تا صبح فردا به دلیل ایمنی و احتمال رانش کوه مسدود است.

وی از مسافران و گردشگران خواست از استقرار در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند.