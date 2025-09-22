استاندار خوزستان گفت:آرای مردم امانت است و وظیفه ما صیانت از این آرا و برگزاری انتخابات سالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: امیدواریم با همکاری ارکان اجرایی و نظارتی بتوانیم انتخاباتی سالم و پرشور برگزار کنیم.

وی ادامه داد: این انتخابات یک آزمون بزرگ برای همه ماست و با توجه به افت و خیز‌های شورا‌ها در ادوار گذشته، باید تمام تشکیلات را منسجم کرده و هدایت کنیم تا آرای مردم به درستی خوانده، ثبت و اعلام شود.

استاندار خوزستان تأکید کرد: آرا امانتی در دست ماست و تمامی این جلسات، پیگیری‌ها، تقسیم‌کار‌ها و هزینه‌ها در نهایت باید به برگزاری انتخابات سالم بینجامد.

موالی زاده خاطرنشان کرد: شورا‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه شهر‌ها و روستا‌ها داشته باشند، اما متأسفانه گاهی در مواردی مانند حق آلایندگی و شفاف‌سازی مخارج با مشکلاتی مواجه هستیم که همه برمی‌گردد به افرادی که انتخاب می‌شوند.