رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، حضور مردم را یکی از مولفه‌های پیروزی دفاع مقدس ۸ ساله دانست و گفت: پیروزی و تجربه این دوران و ابتکاراتی که برای دفاع و پیروزی استفاده کردیم، کشورمان را به یک قدرت بازدارندگی در منطقه رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عبدالله عراقی به مناسبت هفته دفاع مقدس در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس هشت ساله به برخی از مشکلات آن دوران اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان داخلی به پشتیبانی استکبار جهانی تلاش می کردند مانع حرکت انقلاب شوند.در آن زمان، ارتش ما به لحاظ ساختار سازمانی وابستگی کامل به غرب داشت و ساختار تسلیحاتی و نظامی‌شان در زمین، هوا و دریا، کاملاً غربی بود. وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد ارتش پشتوانه خودش را از نظر لجستیکی و پشتیبانی از دست داد و ساختار سازمانی اش به هم ریخت و سپاه پاسداران هم بسیار نوپا و کم تجربه بود و در این شرایط، جنگ تحمیلی آغاز شد و ارتش بعث عراق که یک ارتش قوی، توانمند، سازمان یافته و آموزش دیده بود به کشور ما حمله کرد.

وی در پاسخ به چرایی طولانی شدن جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ‌ها را به هم تراز و ناتراز تقسیم بندی کرد و گفت: جنگ‌های هم تراز یعنی قوا شبیه و توانمندی نظامی به هم نزدیک است این‌ها می‌توانند سال‌ها با هم بجنگند یعنی یک پیروزی قاطعی را در یک مقطع کوتاه مدت نمی‌توانند به دست بیاورند اما در جنگ‌های ناهم تراز، قوا چه از نظر هوایی، زمینی و سایر پشتیبانی‌های بین‌المللی اصلاً قابل مقایسه با هم نیستند و می‌تواند در کوتاه مدت، پیروزی را به دست بیاورد چون جنگ ما جنگ هم تراز بود می‌توانست بیشتر از این هم طول بکشد چون واقعاً قدرتی که یک فائقه قوی باشد که دشمن را زمین گیر کند این را نه ما داشتیم و نه ارتش عراق، این بود که تقریباً توازن قوایی برقرار بود مجبور بودیم هم ما و هم آنها جنگ را ادامه بدهیم و ۸ سال طول کشیدT می‌توانست بیشتر هم طول بکشد.

سردار عراقی افزود: در شروع جنگ کاملاً برتری و توان به نفع ارتش عراق بود در اصطلاح سربازی و نظامی ما می‌گوییم بازی جنگ، در بازی جنگ مقایسه می‌کنند تعداد توپخانه و هواپیما و تانک و توانمندی‌های لشگرها و تیپ‌ها بازی جنگی را می‌کنند می‌گویند چه کسی می‌تواند بر اساس این مؤلفه‌های مادی برنده شود این‌ها فیزیکی است، قابل شمارش است عواملی داریم به نام عوامل غیر فیزیکی و برتری ساز که این عوامل غیرفیزیکی از جمله ایمان، اعتقاد، شهادت، شجاعت، رهبری است که نامحسوس است و نمی‌توانید خط‌کش بگذارید و اندازه بگیرید ما از نظر عوامل غیرفیزیکی نسبت به دشمن برتری داشتیم از نظر عوامل فیزیکی دشمن به ما برتری داشت.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، حضور داوطلبانه مردم را یکی از مولفه‌های پیروزی دفاع مقدس ۸ ساله دانست و گفت: به واسطه رهبری، اعتقاد، ایمان، شجاعت و حضور و بسیج عمومی و ایثار و فداکاری مردم و رزمندگان و فرماندهان، پیروز شدیم.

سردار عراقی افزود: پیروزی و تجربه دوران دفاع مقدس و ابتکاراتی که برای دفاع و پیروزی استفاده کردیم، ما را به یک قدرت بازدارندگی در منطقه رساند.

ادامه دارد