سازمان هوا شناسی امروز برای مناطقی از شمال، شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس آخرین گزارشهای هواشناسی، امروز دوشنبه در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، برخی مناطق آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی شاهد افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.
همچنین سهشنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر و دامنههای جنوبی البرز شاهد ناپایداری هوا خواهیم بود.
طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید و خیزش گردوخاک انتظار میرود.
امروز و فردا هم در شمال شرق و شرق، استانهای دامنههای جنوبی البرز و چهارشنبه در نوار شرقی و جنوب کشور وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین دما در شمال غرب و سواحل دریای خزر چهارشنبه و پنجشنبه افزایش مییابد.
امروز دریای خزر و شمال خلیج فارس، سهشنبه و چهارشنبه؛ خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.