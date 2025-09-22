پخش زنده
دیروز یکشنبه ۸۶ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه روسیه الیوم به نقل از خبرنگار خود در غزه افزود: بر اساس آمار مستند دریافت شده توسط بیمارستانهای غزه از ساعت ۱۲:۰۰ بامداد تا ساعت ۲۰:۲۲ یکشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، ۸۶ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه به شهادت رسیدند.
روسیه الیوم افزود: پیکر ۴۰ شهید به بیمارستان شفاء، ۱۵ پیکر به بیمارستان العمودیه، ۱۰ پیکر به بیمارستان العوده و ۳ پیکر به بیمارستان ناصر منتقل شده است.
در این مدت، نوار غزه شاهد چند حمله مستقیم و شدید، از جمله حملات توپخانهای به محله صبره در جنوب شهر غزه و حملات هوایی به محله تل هوا در جنوب غربی شهر بود.
ارتش اسرائیل همچنین یک بولدوزر پر از مواد منفجره را منفجر کرد که در نتیجه آن، خانههای غیرنظامیان در «تل الهوا» در جنوب غربی شهر غزه ویران شد. همزمان اعلامیههایی پخش شد که از ساکنان میخواست بصورت فوری محل را تخلیه و به سمت جنوب غزه بروند.
افزون بر این، ارتش رژیم اسرائیل عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد: نیروهای لشگر ۳۶، دو هفته پس از افزایش آمادگی خود برای مرحله جدید نبرد، ورود به شهر غزه را به عنوان بخشی از عملیات «گدعون ۲» آغاز کردهاند.
ارتش رژیم اسرائیل ادعا کرد: طی چند روز گذشته، نیروهای اسرائیلی به دهها هدف در نوار غزه که آنها را تروریستی نامید، حمله کردهاند تا بتوانند وارد میدان شوند.
در بیانیهای جداگانه، ارتش اسرائیل ادعا کرد که بیش از ۵۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه، به جنوب این منطقه نقل مکان کردهاند.
روسیه الیوم افزود: در هفتصد و شانزدهمین روز از جنگ نسلکشی علیه مردم غزه که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است، اسرائیل در حالی که بمباران هوایی و توپخانهای را تشدید کرده است، همچنان به گرسنگی دادن به ساکنان غزه ادامه میدهد تا آنها را مجبور به فرار کند.
رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اعلام شده خود یعنی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.
ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حملهای به نام «ارابههای گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این مسئله اعتراضهای گستردهای را در سطح جهانی برانگیخته است.