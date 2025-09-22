سوارکاران قمی در جایگاه اول و دوم رقابت‌های اسب دوانی قهرمانی کشور ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اسب سیران به مالکیت محمدحسین لک از قم توانست در دور ششم هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستان آق قلا در کورس اسب‌های بالای ۳ سال زودتر از خط پایان بگذرد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

اسب والریا به مالکیت مصطفی لک هم دور پنجم رقابت‌های این هفته به عنوان دومی دست یافت.

هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کشوری در مسافت هزار و ۲۰۰ متر و به میزبانی آق قلا در استان گلستان برگزار شد.