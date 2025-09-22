به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در آبادان با ۱۵۶، شادگان با ۱۶۷، هویزه با ۱۶۴ و اهواز با ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در ماهشهر با ۱۳۵، هندیجان با ۱۳۱، شوشتر با ۱۰۸، شوش با ۱۱۲، دزفول با ۱۲۹ و اندیمشک با ۱۳۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در بهبهان، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز و ایذه در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.