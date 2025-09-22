به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسمی با حضور محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، مرحله نخست یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق در آزادراه قم - تهران به بهره برداری رسید.

این نیروگاه که بخشی از طرح ساخت نیروگاه ۲۶۳ مگاواتی در آزادراه قم – تهران است، در کیلومتر ۱۰ این آزادراه واقع شده است و با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است و توان تأمین برق ۱۰ هزار خانوار را داراست.

امروز همچنین عملیات اجرایی مرحله دوم ساخت این نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۳ مگاوات در زمینی به مساحت ۸۰ هکتارآغاز شد. این مرحله قرار است با اعتبار ۲۰ میلیون دلاری تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

قرار است تا دو سال آینده و در مراحل بعدی، ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی که شرکت پاک بنا در حال ساخت آن است به ۲۶۳ مگاوات برسد که ظرفیت ۲۰۰ مگاواتی بعدی، هم اینک در مرحله اخذ مجوز است.

اکیر بهنام جو استاندار قم در آیین بهره برداری از نیروگاه ۱۰ مگاواتی برق در آزادراه قم تهران با اشاره به کسری ۳۰۰ مگاواتی برق استان قم در تاربستان امسال گفت: در ۶ ماه گذشته ۴۹ مگاوات برق با ساخت نیروگاه خورشیدی در قم وارد مدار شده است و تا سال آینده با رسیدن این ظرفیت به ۹۰۰ مگاوات، ناترازی در تولید و مصرف برق در استان قم برطرف خواهد شد.