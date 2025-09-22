استاندار مازندران: ملت ایران اسلامی در سایه فرهنگ ایثار و شهادت همیشه فاتح و سربلند خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با صدور پیامی؛ هفته دفاع مقدس را به مردم مازندران و جامعه بزرگ ایثارگری استان تبریک گفت و یادآور شد: ملت ایران اسلامی در سایه فرهنگ ایثار و شهادت همیشه فاتح و سربلند خواهد بود.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
هفته دفاع مقدس، روایت بلند ایستادگی ملتی است که با دستان خالی، اما دلهایی سرشار از ایمان، در برابر تهاجم دشمن بعثی و مجموعه کشورهای حامی آن ایستاد و تاریخ را با خون و غیرت خود نگاشت.
مازندران، این خطه همیشهسربلند، در آن روزهای پرآشوب، نهتنها سنگر پشتیبانی بود، بلکه در قالب لشکر ۲۵ کربلا خالق حماسههای ماندگار شد و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده سرافراز در متن این حماسه دینی و ملی قرار گرفت.
آن فرا روایت عظیم که با نقش آفرینی جامعه بزرگ ایثارگران آفریده شد و به ودیعت ماند، بار دیگر تجلی شکوهمند خود را در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی و حامیان آن به رخ کشید تا جهانیان بدانند تا زمانی که ملت ایران آموزههای دفاع مقدس و مکتب شهیدان بلندپایه انقلاب را دنبال میکند و به این فرهنگ بزرگ مسلح است، فاتح و پیروز خواهد بود و در هیچ جبههای شکست نخواهد خورد.
امروز نیز، همان روحیه ایثار و همدلی، در کالبد توسعه، پیشرفت و مدیریت مردمی کشور بویژه این استان جاری است و امیدوار هستیم که آینده درخشان کشور به دست جوانان و نسلهای فردا که نفسهای سبز خود را در کوچههای دفاع مقدس رها میکنند و با قصههای حماسی آن دوران آشنایی دارند، رقم بخورد.
هفته دفاع مقدس، فرصتی است برای بازخوانی آن روزهای نورانی؛ برای تجدید عهد با آرمانهایی که هنوز هم چراغ راه ما هستند. استقلال، عزت، عدالت و مردمباوری و اقتدار و بالندگی ایران اسلامی ریشه در باورهایی دارد که دوران دفاع مقدس یکی از سرچشمههای اصلی آن است.
بر خود فرض میدانم که با الهام از فرهنگ متعالی دفاع مقدس، مسیر خدمتگزاری و پیشرفت مازندران را با صداقت، شجاعت و امید ادامه دهم.
امروز، دفاع مقدس ما، دفاع از کرامت مردم، از فرصتهای برابر، از پیشرفت متوازن و از مدیریتی است که صدای همه را میشنود و دست همه را میگیرد.
در این مجال؛ ضمن گرامیداشت یاد و نام همه شهدای والامقام و حماسه سازیهای رزمندگان سرافراز آن دوران باشکوه، به مقام بلند امام شهیدان و شهدای بزرگ ایران اسلامی و مازندران عزیز ادای احترام میکنم و هفته دفاع مقدس را به محضر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، همه خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شریف مازندران، تبریک میگویم.
باشد که با هم، در سایه فرهنگ بلند ایثار و شهادت؛ مازندران را به الگویی از همبستگی، پیشرفت و افتخار ملی بدل سازیم. ان شاء الله تعالی.