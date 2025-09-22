مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: امروز آخرین مهلت ارائه فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و املاک اجاره‌ای عملکرد سال ۱۴۰۳ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنان در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگزاری شده باشد، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

علی کریمدادی افزود: این گروه از مؤدیان از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند و مالیات آنها به صورت قطعی محاسبه خواهد شد.

وی گفت: برای مؤدیانی که درآمدشان بیش از نصاب تعیین‌شده باشد، سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض تهیه و در درگاه خدمات الکترونیک بارگزاری می‌کند. در صورت تأیید یا تکمیل این اظهارنامه‌ها توسط مؤدیان، مالیات آنان بدون نیاز به رسیدگی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تلاش کرده با کاهش هزینه‌های زمانی و مالی مؤدیان، افزایش شفافیت، ساده‌سازی فرآیند‌ها و تسهیل مالیات‌ستانی، اعتماد در روابط میان مؤدیان و سازمان را تقویت کند، افزود: تکمیل فرم مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض دارای مزایای متعددی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قطعی‌سازی مالیات بدون نیاز به رسیدگی، معافیت از ارائه اسناد و مدارک، امکان تقسیط بدهی تا هشت ماه و بخشودگی جرایم مالیاتی اشاره کرد.

کریمدادی از مودیان مالیاتی درخواست کرد به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی، نسبت به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر تعیین شده (۱۴۰۴/۰۶/۳۱) اقدام کنند.