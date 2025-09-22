مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه کربلا از اجرای بیش از ۷٠٠ برنامه‌های شاخص در چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه کربلا از اجرای بیش از ۷٠٠ برنامه شاخص در چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: عطر افشانی ۲۵ مزار شهدا، دیدار با ۱۴۰ خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری هشت نمایشگاه عکس دفاع مقدس و ۱۳ برنامه دوره آموزش سواد رسانه‌ای از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ پاسدار مجیدرضا شعبانی از برپایی ۱۵۰ برنامه میز خدمت و برگزاری ۴۵ مسابقه فرهنگی ورزشی در سطح ادارات استان خبر داد و افزود: همچنین ۱۵ رزمایش خود حفاظتی و افتتاح سه پایگاه مقاومت از برنامه‌های این سازمان در این هفته به شمار می‌آید.

وی با اشاره به برگزاری آئین تجلیل از ۱۲٠ پیشکسوت دفاع مقدس، ادامه داد: برگزاری ۱۹۰برنامه نشست بصیرتی، اجرای هفت برنامه صبحگاه مشترک و خودرویی و همایش روایت خدمت با حضور فرمانده سپاه کربلا از دیگر برنامه‌هاست.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه کربلا به اعزام ۴۸ نفر به راهیان نور غرب و شمال غرب در این ایام اشاره کرد و گفت: همچنین توزیع ۵۷۰ بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند انجام شد.