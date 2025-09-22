به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: عملیات نصب انشعابات آب در سایت مسکن ملی زعفرانیه بیرجند با ظرفیت ۲ هزار و ۷۰ انشعاب در ۲۰۷ بلوک آغاز شده است.

توکلی افزود: تاکنون ۹۱۰ فقره انشعاب نصب شده و پیش‌بینی می‌شود تا حدود ۳۰۰ انشعاب دیگر تا چند روز آینده نیز به متقاضیان واگذار شود.

وی گفت: با وجود برخی چالش‌ها و نواقص اجرایی، روند عملیات به محض رفع موانع با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا همه متقاضیان مسکن ملی زعفرانیه در کوتاه‌ترین زمان از خدمات پایدار آب شرب برخوردار شوند.