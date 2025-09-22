به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار حسن حکمتیان، گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس، وظیفه ما است که یاد و خاطره شهیدان را گرامی بداریم و معارف حماسه‌آفرینی رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان را به مردم، به‌ویژه نسل جوان، یادآوری کنیم.

وی افزود: تیپ ۴۸ فتح امروز مرزبان و مدافع تمامیت ارضی جمهوری اسلامی است و هم‌زمان با اجرای مأموریت‌های عملیاتی، برنامه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی و ایثارگری را در این هفته دنبال می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تجدید میثاق با شهدای استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهیدان و رزمندگان اشاره کرد.

فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان ادامه داد: بازسازی عملیات الی‌بیت‌المقدس، که به آزادسازی خرمشهر منجر شد، یکی از برنامه‌های شاخص امسال است و توسط گردان‌های امام حسین (ع) و بسیجیان اجرا می‌شود. این عملیات در زمان خود به آزادسازی ۵۳۸ کیلومتر مربع از خاک کشور، پایان ۵۷۶ روز اشغال خرمشهر، اسارت ۱۹ هزار نفر از دشمن، و نابودی گسترده یگان‌های رزمی عراق منجر شد؛ عملیاتی که ستون فقرات ماشین جنگی رژیم بعث را شکست.

وی هدف از بازسازی این عملیات را دو محور دانست و گفت: نخست، انتقال ارزش‌ها و معارف دفاع مقدس به مردم و ایجاد فضای معنوی و روحانی برای بازدیدکنندگان؛ دوم، آموزش عملی فرماندهی، طرح‌ریزی و خلاقیت‌های رزمندگان دوران جنگ به نسل جوان بسیجی و پاسدار تا در مأموریت‌های آینده از این تجربیات بهره ببرند.

سردار حکمتیان با بیان اینکه عشایر ذخایر ارزشمند ایران اسلامی هستند، افزود: دیدار با عشایر و پیشکسوتان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر نیز در برنامه‌ها قرار دارد. همچنین به مناسبت پنجم مهرماه، سالروز شکست حصر آبادان، ویژه‌برنامه‌هایی در مناطق مرزی این شهرستان‌ها اجرا خواهد شد.

فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان تأکید کرد: از عموم مردم علاقه‌مند دعوت می‌شود هر روز ساعت ۱۶ در دهکده مقاومت حضور یابند و از نزدیک شاهد بازسازی بخش‌هایی از عملیات بیت‌المقدس و نمایش توان بسیجیان در اجرای صحنه‌های میدانی باشند.