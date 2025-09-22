پیام تبریک نماینده ولیفقیه در لرستان در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه خرمآباد در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم»
قال امیرالمؤمنین علی «علیهالسلام»:
«يارَبِّ يارَبِّ يارَبِّ! قَوِّ عَلى خِدمَتِكَ جَوارِحي، وَاشدُد عَلَى العَزيمَةِ جَوانِحي.»
(پروردگارا! اندام مرا بر خدمتگزاری خودت نیرومند ساز و درونم را در تصمیمگیری قوی دار.)
مصباحالمتهجّد، ص۸۴۹
افتخارآفرینان واقعی کسانی هستند که با عزم راسخ، ارادهای آهنین و تلاش مستمر، موانع را کنار زده و به قلههای فتح و پیروزی میرسند.
بلند کردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سکوی قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی در عرصه جهانی، آن هم در این مقطع حساس در اروپا، نماد همت، پشتکار، عِرق ملی، وطندوستی، غیرت و مردانگی شماست.
قهرمانی شما برای همه ما منبع شادی دلها، قوت قلب و افتخار بزرگی است که در تاریخ ورزش کشور ثبت خواهد شد. آفرین بر شما که نهتنها بر رقبا، بلکه بر جهاد نفس نیز پیروز گشتید.
از صمیم قلب این پیروزی بزرگ را به کشتیگیران آزاد و فرنگی، مربیان و مدیران گرامی تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برایتان در تمام مراحل زندگی و ورزش قهرمانی، موفقیتهای روزافزون مسألت دارم.
سید احمدرضا شاهرخی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ ربیعالاول ۱۴۴۷