به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کیوان هنری بیان کرد: مسابقات تیروکمان استعداد‌های برتر کشور با حضور ۶۰۰ کماندار از استان‌های مختلف کشور از ۲۴ مهرماه امسال و به مدت چهار روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: مسابقات استعداد‌های برتر تیروکمان در ۲ بخش پسران و دختران پیگیری می‌شود و شرکت کنندگان براساس قوانین جهانی رقابت خواهند داشت.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان همدان تصریح کرد: این مسابقات در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در ۲ رشته ریکرو و کامپوند بایکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: مسیر خط این مسابقات ۴۰ متر تعیین شده که براساس استاندارد‌های جهانی است و برترین‌های این دوره از مسابقات راهی اردوی تیم ملی می‌شوند.

هنری با اشاره به اعزام غزاله رسولی داور بین المللی تیراندازی با کمان استان همدان به مسابقات پاراجهانی، گفت: این داور امروز برای قضاوت در بازی‌های تیراندازی با کمان پارا جهانی عازم کره جنوبی شد.

همدان دارای ۲۰۰ کماندار فعال و حرفه‌ای در رده‌های سنی مختلف است.