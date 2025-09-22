خبر‌هایی از درخشش نوجوانان دوچرخه سوار و تکواندوکار استان در مسابقات کشوری تا میزبانی قزوین از اردوی تیم‌های دوگانه زنان و مردان کشور را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سهیل قلی‌پور ورزشکار قزوینی با درخشش در ماده ۵۰۰ متر سرعت مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به میزبانی همدان برگزار شد.

قزوینی‌ها در لیگ برتر تکواندو خوش درخشیدند

با پایان لیگ برتر تکواندو نوجوانان کشور، ورزشکاران قزوینی سه عنوان ارزشمند کسب کردند.

امیرمحمد افشار به همراه تیم زاگرس شیراز عنوان قهرمانی را کسب کرد.

امیررضا ماله‌میر هم در ترکیب تیم هئیت تکواندوی قزوین سوم شد.

مرتضی طاهرخانی هم با رأی کمیته داوران به عنوان داور برتر انتخاب شد.

خانه تکواندوی تهران میزبان مسابقات بود.

قزوین میزبان اردوی تیم‌های دوگانه زنان و مردان کشور

دراین اردو چهارده ورزشکار تا دوازدهم مهر تمرینات خود را در قزوین پیگیری می‌کنند.

میثم رضایی و پارسا قلی پور دو ملی پوش استان، بهشتی راد، وحید کشاورز و سعید عباسی در قامت مربی و جمیل سعادت در نقش سرپرست به عنوان نمایندگان استان در این اردو حضور دارند.