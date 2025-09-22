به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴

مس سونگون _ مس کرمان

داوران: محمد میرزایی، محمد حیدری، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: شاهو اصلانی

نساجی مازندران _ نیروی زمینی تهران

داوران: غلامرضا ادیبی، علیرضا صیاد، ابراهیم امتنانی، بهمن ممشلی ناظر: رضا عبدوس

آریو اسلامشهر _ فرد البرز

داوران: میثم صفاری، مازیار معتمدنیا، علیرضا شعرانی و محمدرضا دلاوری ناظر: مجید شمس

چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴

داماشیان گیلان _ سایپا تهران

داوران: هادی علی نیا فرد، هارون چوپانزاده، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی ناظر: محمد دوستی

بعثت کرمانشاه _ نفت آبادان

داوران: ناصر جنگی، محسن بابایی، هادی ابراهیمی و سیاوش خالقی ناظر: مهدی پاکزاد

مس شهر بابک - نود ارومیه

داوران: مصطفی مناجاتی‌پور، رضا لیلامی، امیر امیری و امیرحسین یزدانی ناظر: سید امرالله طراح

هوادار تهران - شهرداری نوشهر

داوران: رضا مرادی، حمیدرضا سرتاج، احمد حقانی و امیر سجاد فتوحی ناظر: سید احمد موسوی

شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس

داوران: محمد حسین یحیی‌زاده، اکبر عمرانی، محمد حمزه‌ای و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری

نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم

داوران: حسین گنج خانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و امیر حمزه موسوی ناظر: جواد شرفی