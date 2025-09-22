پخش زنده
داوران بازیهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
سهشنبه اول مهر ۱۴۰۴
مس سونگون _ مس کرمان
داوران: محمد میرزایی، محمد حیدری، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: شاهو اصلانی
نساجی مازندران _ نیروی زمینی تهران
داوران: غلامرضا ادیبی، علیرضا صیاد، ابراهیم امتنانی، بهمن ممشلی ناظر: رضا عبدوس
آریو اسلامشهر _ فرد البرز
داوران: میثم صفاری، مازیار معتمدنیا، علیرضا شعرانی و محمدرضا دلاوری ناظر: مجید شمس
چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان _ سایپا تهران
داوران: هادی علی نیا فرد، هارون چوپانزاده، محمد متین مصباحی و امید جمشیدی ناظر: محمد دوستی
بعثت کرمانشاه _ نفت آبادان
داوران: ناصر جنگی، محسن بابایی، هادی ابراهیمی و سیاوش خالقی ناظر: مهدی پاکزاد
مس شهر بابک - نود ارومیه
داوران: مصطفی مناجاتیپور، رضا لیلامی، امیر امیری و امیرحسین یزدانی ناظر: سید امرالله طراح
هوادار تهران - شهرداری نوشهر
داوران: رضا مرادی، حمیدرضا سرتاج، احمد حقانی و امیر سجاد فتوحی ناظر: سید احمد موسوی
شناور سازی قشم _ نفت بندرعباس
داوران: محمد حسین یحییزاده، اکبر عمرانی، محمد حمزهای و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری
نفت و گاز گچساران _ پارس جنوبی جم
داوران: حسین گنج خانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و امیر حمزه موسوی ناظر: جواد شرفی