پخش زنده
امروز: -
مراسم نمادین نواختن زنگ شکوفهها همزمان و بهصورت هماهنگ در مدارس ابتدایی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این آیین به منظور استقبال از دانشآموزان پایه اول و فراهمسازی زمینهی ورود آنان به عرصهی تحصیل رسمی طراحی شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، مدیران مدارس، آموزگاران و خانوادهها در این مراسم حضور دارند تا نخستین روز ورود کلاساولیها با نشاط، شادابی و انگیزهای ویژه همراه باشد.
«زنگ شکوفهها» به صورت نمادین با حضور محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان و جمعی از مسئولان استانی در دبستان «باجغلی» آموزشوپرورش ناحیه ۶ اصفهان نواخته شد.
بر اساس آمار ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان، امسال بیش از یک میلیون دانشآموز در ۵۶۰۰ مدرسه استان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند و پایه هفتمیها سهمی چشمگیر در این جمعیت دارند.