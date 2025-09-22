به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این آیین به منظور استقبال از دانش‌آموزان پایه اول و فراهم‌سازی زمینه‌ی ورود آنان به عرصه‌ی تحصیل رسمی طراحی شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدیران مدارس، آموزگاران و خانواده‌ها در این مراسم حضور دارند تا نخستین روز ورود کلاس‌اولی‌ها با نشاط، شادابی و انگیزه‌ای ویژه همراه باشد.

«زنگ شکوفه‌ها» به صورت نمادین با حضور محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان و جمعی از مسئولان استانی در دبستان «باجغلی» آموزش‌وپرورش ناحیه ۶ اصفهان نواخته شد.

بر اساس آمار اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، امسال بیش از یک میلیون دانش‌آموز در ۵۶۰۰ مدرسه استان سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و پایه هفتمی‌ها سهمی چشمگیر در این جمعیت دارند.