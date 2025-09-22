چهارصد و سومین نمایشگاه حسین رحمتی کیوریتور اردبیلی با محوریت پیشگیری از مصرف مواد مخدر، به همت شهرداری و شورای شهر اردبیل، در محل فرهنگسرای انقلاب (باغ جیرال) گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل چهارصد و سومین نمایشگاه حسین رحمتی کیوریتور اردبیلی با محوریت پیشگیری از مصرف مواد مخدر، به همت شهرداری، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و شورای شهر اردبیل، در محل فرهنگسرای انقلاب (باغ جیرال) گشایش یافت. این رویداد فرهنگی با هدف آگاه‌سازی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در خصوص خطرات و مضرات انواع مواد مخدر برپا شده است.

در این نمایشگاه، کودکان و نوجوانان با حضور خود، با پیامد‌های مخرب اعتیاد و راه‌های مقابله با آن آشنا شدند. مسئولان برگزاری امیدوارند که این اقدامات مؤثر، گامی در جهت افزایش سطح آگاهی عمومی و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در جامعه باشد.

شایان ذکر است، حسین رحمتی با برگزاری چهارصد و چهل و سه نمایشگاه، رکورددار برگزاری نمایشگاه‌های مصور در سطح جهان است.

این هنرمند اردبیلی در خصوص اهمیت این نمایشگاه، اظهار کرد: نمایشگاه‌ها، به خصوص آنهایی که با موضوعات اجتماعی حساس مانند پیشگیری از مواد مخدر برگزار می‌شوند، ابزار‌های بسیار قدرتمندی برای انتقال پیام و ایجاد آگاهی هستند. در دنیای امروز که اطلاعات به سرعت منتشر می‌شود، نمایشگاه‌ها فرصتی بی‌نظیر فراهم می‌کنند تا افراد به صورت مستقیم با حقایق رو‌به‌رو شوند، تجربیات را ببینند و احساس کنند.

وی افزود: برای موضوعی حیاتی مانند اعتیاد، آگاهی‌بخشی از سنین پایین اهمیت دوچندانی دارد. وقتی کودکان و نوجوانان از نزدیک با خطرات و عواقب مصرف مواد مخدر آشنا می‌شوند، درک عمیق‌تری پیدا می‌کنند که این درک می‌تواند بهترین سپر دفاعی آنها در برابر این بلای خانمان‌سوز باشد. این نمایشگاه‌ها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه می‌توانند جرقه‌ای برای تغییر نگرش و رفتار در خانواده‌ها و جامعه باشند. هر نمایشگاهی که بتواند حتی یک نفر را از مسیر انحراف بازگرداند یا یک خانواده را نسبت به خطرات آگاه کند، به اهداف خود دست یافته است.

رحمتی عنوان کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام یافته هدفم این است تا در طول یک ماه آینده حداقل ۱۰ نمایشگاه با موضوع‌های مختلف اجتماعی برگزار کنم.