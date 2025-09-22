کلاهبردار حرفه ای که ۴۴۳ میلیارد ریال از شرکت بیمه در کردستان به شیوه های مختلف برداشت کرده، به دام قانون افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری عامل کلاهبرداری ۴۴۳ میلیارد ریالی در کردستان خبر داد و گفت: متهم با شیوه‌های متقلبانه این مبلغ را از حساب پشتیبان یکی از شرکت‌های بیمه‌ای برداشت کرده بود.

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: برابر ارجاع یک فقره پرونده قضایی با موضوع کلاهبرداری از یکی از شرکت‌های بیمه‌ای کشور، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی کردستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های ماموران مشخص شد، متهم با اقدامات متقلبانه مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال از حساب پشتیبان شرکت بیمه برداشت کرده که بلافاصله اقدامات تخصصی در این خصوص آغاز و سرنخ‌های موجود مورد رصد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی گسترده در کمترین زمان موفق به شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری شدند، خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

الهی یادآ ور شد: شهروندان هر گونه موارد مشکوک را جهت پیگیری و ورود پلیس با تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند.