پخش زنده
امروز: -
اردوی آماده سازی تیم فوتبال دختران نوجوان از سوم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم فوتبال دختران نوجوان از سوم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
براین اساس شادی مهینی، سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان ۲۵ بازیکن را به اردو فراخواند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
عسل دهقان نیا (اردبیل)
ویان کمانگر (کردستان)
سونیا کوراوند، درسا قاسمی (خوزستان)
دینا قربانی (فارس)
باران حسینی (کرمانشاه)
آرتینا شهابی، فاطمه لطف زاده، ستیا خدایی (تهران)
ویانا حق شناس، آوابیگی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ستیا فروزانفر، ترنم انصاری (اصفهان)
تانیا قربانی، الینا شهبازی، فاطمه ممشلی (گلستان)
مهرسا براری، یسنا جعفرنیا (گیلان)
هانیه نقدی، یکتا نهنگ (مازندران)
هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)
آرشیدا نیکومنش (خراسان رضوی)
فاطمه شهسواری (کرمان)
اردوی فوق تا چهارشنبه ۹ مهر ادامه خواهد داشت.
اردوهای آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار میشود.