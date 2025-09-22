پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از دهلی نو وزیر امور خارجه هند قرار است امروز با همتای آمریکایی اش در حاشیه نشست هشتادم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کند.
این نخستین دیدار حضوری آنها پس از اوجگیری تنشهای تجاری بین هند و آمریکا در ماههای اخیر است؛ تنشهایی که پس از اعمال تعرفههای سنگین (مجموعاً ۵۰ درصد) از سوی رئیسجمهور دونالد ترامپ بر واردات کالاهای هندی، به دلیل خرید نفت روسیه از سوی هند، بهوجود آمد.
این دیدار بخشی از تلاشهای مداوم برای تقویت و بهبود روابط هند و آمریکا است.
پیش از این، این دو مقام در سال ۲۰۲۵، دو بار دیگر (در ژانویه و ژوئیه) در نشست وزرای خارجه گروه کواد در واشنگتن با یکدیگر دیدار کرده بودند.
سابرامانیام جایشانکار در سفر خود به سازمان ملل، همچنین قرار است از جانب دولت هند سخنرانی کند و چندین دیدار دوجانبه با مقامات کشورهای مختلف داشته باشد، از جمله دیداری با ترزا پی. لازارو، وزیر خارجه فیلیپین.
گفتوگوهای بین جایشانکار و روبیو عمدتاً بر مذاکرات تجاری متمرکز خواهد بود؛ از جمله افزایش بحثبرانگیز هزینههای روادید H-۱B که از سوی دولت ترامپ اعمال شده و باعث نگرانی در میان نیروهای متخصص و شرکتهای فناوری هندی در آمریکا شده است.
در همین حال، پیوُش گویال، وزیر بازرگانی هند، رهبری هیئتی را در واشنگتن برای مذاکرات تجاری موازی با آمریکا برعهده دارد. هدف این مذاکرات، دستیابی به توافق تجاری دوجانبه و سودمند برای دو کشور در کوتاهترین زمان ممکن است.