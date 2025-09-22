به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز رقابت‌های جهانی کشتی در زاگرب کرواسی، اجلاس سالیانه اعضای کمیسیون رسانه اتحادیه جهانی کشتی برگزار شد.

در این نشست که دستور جلسه آن با اخذ پیشنهادات همه اعضا تدوین شده بود، موضوعات مطروحه پیشنهاد دهندگان به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از تبادل نظر مقرر شد پیشنهادات کمیسیون رسانه برای طرح در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، بصورت پیش نویس تهیه شود تا نهایتا در نشست‌های آتی این کمیسیون که به صورت برخط برگزار خواهد شد متن نهایی تصویب و توسط رئیس کمیسیون رسانه و روابط عمومی UWW، تقدیم هیئت رئیسه گردد.

محسن وحدانی عضو ایرانی این کمیسیون هم در این نشست پیشنهادات مهم و کاربردی خود را در ۳ ماده برای بررسی اعلام کرد که نهایتا با استقبال اعضا مواجه شد و در جمع متن نهایی پیش نویس مذکور قرار گرفت.