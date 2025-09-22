به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی علی آبادکتول گفت: در پي اخبارواصله مبني بر ۲موردتصرف غير مجاز اراضي ملي واقع درحاشیه جنگلی شهرستان، ماموران پليس امنيت اقتصادي علی آبادکتول بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حسین نوروزی افزود: ماموران پس از هماهنگي با مراجع قضائي، باهمکاری کارشناسان اداره منابع طبيعي به محل های مورد نظر اعزام و پس از تاييد تصرف غير مجاز اراضي مذکور،حدود ۱۳هزلرو ۸۸۷مترمربع از اراضی ملی را شناسايي وبرابرماده ۲قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور، رفع تصرف کردند.

اين مقام انتظامي ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی اراضي مورد تصرف را ۷۵ميليارد ريال برآورد کردند و در اين راستا ۲ نفر متهم به همراه پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.

سرهنگ نوروزی افزود: از عموم شهروندان تقاضامی شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند .