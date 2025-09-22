

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد، با حضور برترین بازیکنان نوجوان ایران در تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، رامین شاه‌علی، پینگ پنگ باز شیرازی که پیش‌تر با عملکرد درخشان خود به عضویت تیم ملی نوجوانان در مسابقات آسیایی ازبکستان درآمده بود، بار دیگر با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی نوجوانان برای اعزام به رقابت‌های جهانی رومانی تثبیت کرد.

مسابقات تنیس روی‌میز قهرمانی جوانان جهان از ۲ تا ۱۰ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.