استاندار بوشهر، تأمین و توزیع آب آشامیدنی را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و اعلام کرد که برای رفع نگرانی‌های مردم، طرح‌های حیاتی آب‌شیرین‌کن و نوسازی شبکه‌های آبرسانی با سرعت بیشتری در حال اجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر شامگاه یکشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با تأکید بر لزوم عمل به تعهدات مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: تأمین و توزیع آب آشامیدنی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان است و مدیریت استان در این مسیر، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره می‌برد.

وی اصلاح و ترمیم خطوط انتقال و شبکه آبرسانی را اولویت‌های این حوزه اعلام و تصریح کرد: برای رفع مشکلات آبرسانی طرح‌های مهمی از جمله شیرین سازی آب دریا، ساخت سد و نوسازی شبکه‌های آبرسانی در دست اجرا است.

استاندار بوشهر نقش مهم صنایع بزرگ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی در رسیدگی به مطالبات مردم مناطق پیرامونی را مهم دانست و تأکید کرد: برای نوسازی و ترمیم شبکه آبرسانی نقش صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی بسیار مهم است و باید در به ثمر رسیدن این طرح‌ها تلاش بیشتری شود.

وی نقش شرکت‌های بزرگ در رسیدگی به حل مشکلات مردم و توجه ویژه به نوسازی شبکه آبرسانی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: مردم شهرستان جم، انتظار دارند پروژه‌های حوزه آب و راه، تسریع شود و مشکلات این دو بخش مرتفع شود.

زارع اضافه کرد: بدون تردید با وحدت، همدلی و انسجام می‌توانیم به موفقیت‌های مورد انتظار برسیم و مردم انتظار دارند، مسئولان با همه وجود برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه قدم بردارند.