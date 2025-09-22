به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت با اشاره به اینکه کشت آفتابگردان سه سالی است که وارد چرخه کشاورزی این شهرستان شده گفت: دوره رشد آفتابگردان در منطقه ۱۲۰ روز است، اما امسال به خاطر کاهش منابع آبی سطح زیر کشت این محصول کاهش چشمگیری داشت و تنها سه هکتار آفتابگردان کشت شد.

ولی علیمرادی با بیان اینکه متوسط عملکرد این محصول ۳ تن درهکتار است افزود: بیش از ۹ تن تخمه آفتابگردان از نوع آجیلی برداشت شده است.